القبض على سبعة أشخاص مخالفين لشروط الإقامة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دوريات نجدة الكرادة، نفذت واجباً مشتركاً مع الاجهزة الامنية الاخرى ضمن منطقة البتاوين، وتم اجراء ممارسات امنية وتفتيش المنطقة المذكورة اعلاه".

وأضافت، أن "حصيلة التفتيش، أسفرت عن القبض على سبعة أشخاص من المخالفين لشروط الإقامة"، مشيرةً إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".

