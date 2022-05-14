انتخاب 'محمد بن زايد' رئيساً لدولة الإمارات - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.

