مصحوب بتصاعد للغبار.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأحد سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتصاعد الغبار في عدة أماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية فيما سترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة في جميع أقسام البلاد".