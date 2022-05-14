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من بينهم كاظم الساهر ورحمة رياض.. نجوم الوطن العربي يؤجلون حفلاتهم حداداً على 'خليفة بن زايد'

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

نظراً لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان عدد من الدول الحداد، تقرّر تأجيل عدد من حفلات الفنانو الذي كان من المقرّر احياؤها الليلة وفي الأيام المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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