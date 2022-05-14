من بينهم كاظم الساهر ورحمة رياض.. نجوم الوطن العربي يؤجلون حفلاتهم حداداً على 'خليفة بن زايد'

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

نظراً لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان عدد من الدول الحداد، تقرّر تأجيل عدد من حفلات الفنانو الذي كان من المقرّر احياؤها الليلة وفي الأيام المقبلة.

