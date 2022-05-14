انت الان تتابع خبر روسيا تعلن 'تدمير' 43 موقعاً لتمركز القوات الأوكرانية خلال يوم واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن سلاح الجو دمر نحو 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.

