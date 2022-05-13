عداء عراقي يخوض منافسات الدوري الماسي بالدوحة

وسيخوض حسين علي ناهي السباق في تمام الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة سباقه على مضمار استاد نادي قطر في مجمع خليفة الرياضي الذي يحتضن منافسات الدوري الماسي.

وتأتي مشاركة العداء العراقي البطل حسين علي ناهي بعد الانجازات المميزة التي حققها في المشاركات السابقة وتحطيمه الرقم العراقي بانجاز بلغ 10.32 ثانية.



وجاء ترشيح ناظم ضمن المجموعة الثانية كروب B والتي تضم سباقات 100م و 400م و800م و400م حواجز.