وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – عاجل

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

ونقلت الوكالة عن وزارة شؤون الرئاسة أنه "سيتم إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

ويتولى خليفة رئاسة دولة الإمارات، منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.