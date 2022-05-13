اخبار العالم / اخبار العراق

'فيسبوك' يحول صفحة الصحفية 'شيرين أبو عاقلة' إلى ذكرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر 'فيسبوك' يحول صفحة الصحفية 'شيرين أبو عاقلة' إلى ذكرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

حول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة إلى ذكرى، وهي السياسة التي يتم تطبيقها عقب الإعلان عن وفاة شخص ما له صفحة في الموقع.

ويتم تحويل الحساب على "فيسبوك" إلى "متوفى" من خلال الإبلاغ عن الوفاة، والرغبة في إحياء ذكراه، إذ تعد الحسابات التي يتم إحياء ذكراها مكانا للأصدقاء والعائلة للاجتماع ومشاركة الذكريات بعد رحيل الشخص، لذلك تساعد عملية إحياء ذكرى الحساب في تأمينه عن طريق منع دخول أي شخص إليه.


وتقام اليوم الجمعة في كنيسة في القدس الشرقية، مراسم توديع جنازة أبو عاقلة التي قتلت في جنين يوم الأربعاء خلال تغطيتها الصحفية المباشرة لعملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقل جثمان الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية، إلى القدس الشرقية، حيث ستقام الصلاة على جنازتها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل داخل البلدة القديمة.

وشيرين أبو عاقلة مسيحية تبلغ 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة "صهيون" بالقرب من البلدة القديمة.

627e22ec4c59b7208501bd4a-637880329996875
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا