اليوم.. عواصف ترابية تضرب العراق والأنواء تتوقع طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، مشيرةً إلى أن عواصف ترابية ستضرب المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال اليوم، وتجعل الرؤية أقل من 1000 متر.

محمد يوسف

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