المالكي يتحدث عن مخالفة قانونية في البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن اعتزام البرلمان استجواب وزراء واقالتهم ومنح الثقة لوزراء جدد مخالفة قانونية.

وقال المالكي في تغريدة على "تويتر"، إن "اعتزام مجلس النواب الحالي استجواب عدد من الوزراء في الحكومة منتهية الصلاحية واقالتهم ومنح الثقة لوزراء جدد يعد مخالفة قانونية صريحة".

وأضاف أن "المجلس الحالي لم يكن هو الذي صوت على تشكيل هذه الحكومة ولم يمنحهم الثقه حتى يستجوبهم".