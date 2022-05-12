الاطار التنسيقي يكشف حقيقة ذهاب جزء منه مع التحالف الثلاثي

بغداد - ياسين صفوان - نفى الاطار التنسيقي، الخميس، ذهاب جزء منه مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة.

وقال الاطار في بيان، "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلامية اشاعاتٍ عن ذهاب جزء من الاطار التنسيقي مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة".

وأضاف أنه "انطلاقا من هذا نؤكد ان الخبر عارٍ عن الصحة ونشره يهدف لتضليل الراي العام والتاثير على جمهور الاطار وعلى وحدته وتماسكه المعهود لدى الجميع".



وأشار البيان الى أن "الاطار التنسيقي ما زال متمسكاً بالثوابت والمبادئ التي انطلق منها في رؤيته لتشكيل الحكومة وحماية للساحة ومواقف المواطنين والكتل السياسية".