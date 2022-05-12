في بغداد.. اعتقال ثلاثة أشخاص يسرقون عبر التنويم المغناطيسي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة بغداد، الخميس، عن اعتقال ثلاثة أشخاص يسرقون عبر التنويم المغناطيسي.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد ورود بلاغ الى مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد من احد اصحاب مكاتب الصيرفة يتضمن قيام ثلاثة متهمين بالدخول الى مكتبه وتنويمه مغناطيسيا وسرقة مبلغ مالي قدره ثلاثة الاف دولار".

وأضاف البيان أنه "على الفور وجه قائد شرطة بغداد بغلق جميع منافذ المنطقة والقيام بحملة تفتيش ومتابعة فورية وباشرافه الشخصي وبالفعل تمكنت مفارز الفوج من تشخيص المتهمين الثلاثة والقاء القبض عليهم وضبط المبلغ المسروق".