انت الان تتابع خبر 'مجزرة' العملات المشفرة تُثير المخاوف.. خسائر 'تاريخية' لبيتكوين واثير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهبطت بيتكوين بنسبة 10.62% إلى 30423 دولارا، وانخفضت الإثير 11.26% إلى 2249 دولارا، متراجعة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وتراجعت القمية السوقية لعملة بيتكوين إلى 581.50 مليار دولار، بينما سجلت القيمة السوقية للإثير نحو 271.47 مليار دولار، وفقا لـ"investing".



وفقدت بيتكوين خلال الـ7 أيام الماضية نحو 20.55% من قيمتها، بينما خسرت الإيثر نحو 20.58%.

ووفقا لـ"فوربس"، شارك المليارديران وارن بافيت وتشارلي مونغر بعض الكلمات القاسية حول العملة المشفرة في اجتماع المساهمين السنوي في شركة بيركشاير هاثاواي يوم السبت الماضي، حيث قال بافيت: "إذا أخبرتني أنك تمتلك كل عملات بيتكوين في العالم وعرضتها عليّ مقابل 25 دولارًا، فلن آخذها، ماذا عساي أفعل بها؟".

ورغم المخاوف وعدم اليقين في السوق، فإن اهتمام المؤسسات وحاملي العملات المشفرة على المدى الطويل لا يزال قويًا.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايكل نوفوغراتز: أن "حجم رأس المال المؤسسي الذي بدأ في الظهور في عالم التشفير مدهش، حيث تقوم الشركات الكبرى من أمثلة من BlackRock وBlackstone وCitadel وApollo ببناء جهود تشفير كبيرة".

وجاء اسم العلامة التجارية رفيعة المستوى غوتشي كأحدث اسم كبير يعلن أنه سيقبل العملة المشفرة كوسيلة للدفع، ما يمثل خطوة أخرى إلى الأمام لقبول العملات المشفرة من قبل الشركات الرئيسية.

ويقبل بعض أكبر العلامات التجارية في العالم الآن العملات الرقمية، بما في ذلك شركة التكنولوجيا الكبيرة مايكروسوفت وشركة الاتصالات الأمريكية AT&T وسلسلة القهوة ستاربكس.

