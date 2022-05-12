وعود دون تنفيذ.. لاعبو نادي سامراء ينتقدون محافظ صلاح الدين

وقال لاعبو النادي لـ الخليج 365 ان "محافظ صلاح الدين لم يفي بوعوده التي قطعها للنادي بدعمه وتوفير معسكرات رياضية نموذجية ودعم النادي بمبالغ مالية لاثبات وجوده ضمن الدوري وسيارة للتنقل بين المحافظات".واضافوا انه "قال لهم كل شيئ تحتاجونه سيوفر لكم ولم تنفذ تلك الوعود"، موضحين ان"نادي سامراء يعتبر الممثل الوحيد في المنطقة الغربية في دوري النخبة وبدأ بالنزول تدريجياً".

واشار الاعبون الى ان "هذا ما ادى الى هبوط نادي سامراء رسميا الى دوري الدرجة الاولى قبل سبع جولات من نهاية دوري الكرة الممتاز".