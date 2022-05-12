المعسل' بين التهريب والانتشار.. مواطنون يستغربون من صمت الحكومة

بدوره يرى مصدر مطلع، ان "مواد معسل الاراكيل لا تدخل عبر المنافذ الحدودية الرسمية”، مضيفا أن "ما يباع في الاسواق من هذه المادة هي مهربة ولا يمكن ان تمر عبر المنافذ الرسمية".

ويتساءل المواطنون عن "كيفية دخول مثل هذه الكميات الكبيرة الى العراق بدون محاسبة المتاجرين او المستوردين لها".

ويقول هؤلاء المواطنون في احاديث لـ الخليج 365 إن "تدخين الاراكيل اصبح ظاهرة خطيرة تفتك بالشباب الذين يقبلون على استخدام المعسل بشكل كبير".

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن تعاطي التبغ أحد الاسباب الرئيسية للوفاة، فهو يزهق أرواح ما يقرب من 6 ملايين نسمة ويسبب خسائر اقتصادية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات في العالم في كل سنة.

وتتوقع المنظمة أن استمرار الاتجاهات الراهنة بدون علاج لهذه الظاهرة فان التبغ سيؤدي بحلول عام 2030 إلى قتل أكثر من 8 ملايين من الناس في العالم في كل عام، وستكون نسبة 80 ٪ من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.