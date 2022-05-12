انت الان تتابع خبر تخص إجازات السوق.. المرور توجه دعوة هامة لسائقي المركبات - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #تنويه هام
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#اجازات السياقة
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تدعو مديرية المرور العامة سائقي المركبات الكرام
الذين لديهم اجازات سياقة نافذة التأريخ والذين يرومون الحصول على اجازة السياقة لاول مرة
مراجعة مجمعات التسجيل ومنح الاجازات
لغرض الحصول عليها وتجديد الاجازات النافذة منها.
حيث ستقوم مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة خلال الايام المقبلة
لذا اقتضى التنويه
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#اجازات السياقة
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تدعو مديرية المرور العامة سائقي المركبات الكرام
الذين لديهم اجازات سياقة نافذة التأريخ والذين يرومون الحصول على اجازة السياقة لاول مرة
مراجعة مجمعات التسجيل ومنح الاجازات
لغرض الحصول عليها وتجديد الاجازات النافذة منها.
حيث ستقوم مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة خلال الايام المقبلة
وفق قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ .
لذا اقتضى التنويه
مديرية المرور العامة
(العلاقات والإعلام)