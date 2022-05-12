انت الان تتابع خبر تخص إجازات السوق.. المرور توجه دعوة هامة لسائقي المركبات - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #تنويه هام----------------------#اجازات السياقة----------------------تدعو مديرية المرور العامة سائقي المركبات الكرامالذين لديهم اجازات سياقة نافذة التأريخ والذين يرومون الحصول على اجازة السياقة لاول مرةمراجعة مجمعات التسجيل ومنح الاجازاتلغرض الحصول عليها وتجديد الاجازات النافذة منها.

حيث ستقوم مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة خلال الايام المقبلة

وفق قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ .

لذا اقتضى التنويه

مديرية المرور العامة

(العلاقات والإعلام)