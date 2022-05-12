انت الان تتابع خبر ضبط 50 قنبرة هاون من مخلفات 'داعش' في نينوى - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم المتفجرات شعبة مديرية شرطة نفط الشمال، وخلال المسح الذي أجرته في محيط حقول القيارة النفطي بمحافظة نينوى، تمكنت من العثور على خمسين قنبرة هاون محلية الصنع من مخلفات عصابات داعش الأرهابي.



وتابع البيان، "حيث تمكن فريق المتفجرات من جمعها في مكان واحد والسيطرة عليها وإحاطة المنطقة ومنع دخول إي شخص لحين رفعها ومصادرتها".

