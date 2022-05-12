ابتداءً من الجمعة.. المرور تعلن قطع شارع في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سيتم قطع الطريق المؤدي من فندق بابل بأتجاه بناية البنك المركزي الجديد لمدة (٦) ايام ابتداءً من يوم غداً الجمعة لوجود اعمال ربط لمياه الصرف الصحي لبناية البنك المركز".واضافت، "سوف يكون الطريق البديل الجانب الاخر من الطريق من بناية البنك المركزي باتجاه فندق بابل يستخدم ذهاب واياب ".

ودعت المواطنين الى "الانتباه وسلك الطريق البديل".