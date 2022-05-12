انت الان تتابع خبر اختناقاً بالدخان.. حريق داخل منزل في النجف يقتل أباً وأبناءه الثلاثة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طفلتين توفيتا في محافظة النجف نتيجة احتراق منزلهما، في حي الكرمة شمالي المحافظة".

وأشار إلى أن "الطفلتين اختنقا بسبب الحريق، ولم تفلح محاولات لإنقاذهن من الحريق".



وأوضح، أن "أبا الطفلتين وشقيقتهن، تم نقلهما إلى المستشفى أحياء، لكنهما فارقا الحياة بعد ذلك، متأثرين بدخان الحريق، لترتفع حصيلة ضحايا الحريق إلى أربعة أشخاص".