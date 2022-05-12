الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

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بغداد - ياسين صفوان - مصرف الرشيد / اطلاق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية

اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠ ) مليون دينار وموظفي العقود (٥) مليون دينار

ودعا المصرف كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها

واكد المكتب الاعلامي ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون