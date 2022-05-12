كمين محكم يطيح بمبتز الكتروني في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم شرطة قضاء المسيب تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بقضايا الإبتزاز الألكتروني بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول تعرضها للإبتزاز".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت من خلال إستدراج المتهم بكمين أمني مُحكم بعد أخذ الموافقات الأصولية وبالاشتراك مع المشتكية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيفه وفق مادة الإتهام أصولياً".

