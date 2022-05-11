موسكو: قتيل و3 جرحى بقصف أوكراني غربي روسيا

وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، على قناته في تطبيق "تيليغرام"، أن القصف طال قرية سولوخي مؤكدا وصول رئيس بلدية القرية إلى موقع الحادث.

وذكر: "الوضع أسوأ منذ بدء عمليات القصف، ووفقا للمعلومات المؤكدة، قتل شخص، وهو فارق الحياة في سيارة إسعاف، وأصيب ثلاثة آخرون يتلقون العلاج الطبي اللازم".

