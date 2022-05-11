الديمقراطي الكردستاني بشأن الأغلبية الوطنية: لا تناسب العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري، الأربعاء، أن الأغلبية الوطنية المذهبية لا تناسب العراق، مؤكدة وجود تعطيل كامل للعملية السياسية، فيما اشارت الى أن ملف سنجار يجب أن يحل من الحكومة الاتحادية.



وقالت صبري خلال حديثها لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "من المهم تفعيل عمل البرلمان وجلسة اختيار رئيس الجمهورية مهمة جدا"، مشيرة الى أن "حكومة تصريف الأعمال ليست كحكومة حقيقية".

وأضافت أن "المعضلة في تفعيل الثلث المعطل الذي كان من المحكمة الاتحادية"، مشددة على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية".

وبشأن طرح موضوع الانتخابات المبكرة، قالت صبري، "لن تكون خيارا كل الكتل السياسية"، معتبرة أن "هناك تعطيلاً كاملاً للعملية السياسية".

وأضافت أن "هناك ضغوطات على المستقلين"، لافتة الى أن "الأغلبية الوطنية المذهبية لا تناسب العراق".

وحول ما يحدث في سنجار، قالت صبري، "البه كه كه أصبحت وبالاً على العراق وكردستان"، مضيفة أن "ملف سنجار يجب أن يحل من الحكومة الاتحادية".