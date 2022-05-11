انت الان تتابع خبر بالأسماء.. البرلمان يستكمل التصويت على اعضاء اللجان الدائمة والان مع التفاصيل
وأشار البيان، إلى أن "اللجان المصوت عليها هي:
- اللجنة المالية
- اللجنة القانونية
- لجنة الخدمات والاعمار
- لجنة العلاقات الخارجية
- لجنة النزاهة
- لجنة النفط والغاز
- لجنة الكهرباء والطاقة
- لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة
- لجنة الاستثمار
- لجنة التخطيط الاستيراتيجي
- لجنة الصحة والبيئة
- لجنة الاقاليم والمحافظات
- لجنة النقل والاتصالات
- لجنة التربية
- لجنة التعليم العالي
- لجنة الزراعة
- لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني
- لجنة حقوق الانسان
- لجنة الثقافة والسياحة والاثار
- لجنة الشباب والرياضة
- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء
- لجنة الهجرة والمهجرين
- لجنة الاوقاف والعشائر
- لجنة المرأة والاسرة والطفولة".
وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان، قد أشارت في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اعضاء اللجنة المالية، هم :
-النائب عطوان العطواني
-النائب فيصل النائلي
-النائب ثامر ذيبان
-النائب مصطفى خليل
-النائب مثنى السامرائي
-النائب مصطفى جبار سند
-النائب نرمين معروف غفور
-النائب جمال كوجر احمد".
بالمقابل، تم استكمال التصويت على اعضاء اللجنة القانونية النيابية، وهم:
-النائب عارف الحمامي
-النائب احمد الاسدي
-النائب سالم العنبكي
-النائب محمد جاسم الخفاجي
-النائب مصطفى احمد عرسان
-النائب ايمان عبدالرزاق محمد
-النائب اوميد محمد احمد
-النائب دار حمه احمد
-النائب طلال الزوبعي.
فيما تكونت لجنة الامن والدفاع، من:
-النائب صفاء عبدالنبي جبر
-النائب حسين الغانمي
-النائب محمد التميمي
-النائب حسين الكطراني
-النائب جواد البولاني
-النائب محمد رسول الرميحي
-النائب مهدي تقي امرلي
-النائب احمد رحيم الموسوي
-النائب حسين العامري
-النائب علي حسن الساعدي
-النائب ياسر سكندر وتوت
-النائب فلاح حسن حسين
-النائب زياد طارق الجنابي
-النائب نايف الشمري
-النائب كريم يوسف ابو سودة
-النائب لطيف مصطفى الورشان
-النائب محمد مهند
-النائب خالد العبيدي
-النائب صكبان يوسف
-النائب ميروان ابراهيم
-النائب كريم شكور محمد
-النائب عمر صالح
-النائب وعد القدو
-النائب نايف خلف
-النائب بيدء خضر السلمان.
أما لجنة الخدمات والاعمار، فقد ضمت كل من:
-النائب برهان المعموري
-النائب رسل حميد
-النائب علي حسين علوان الساعدي
-النائب فؤاد الكناني
-النائب شيماء العبيدي
-النائب علي فضاله
-النائب علاء سكر
-النائب باقر كاظم الساعدي
-النائب ثائر عبدالجليل السعيدي
-النائب همام علي مهدي
-النائب مديحة حسن الموسوي
-النائب حيدر علي شيخان
-النائب تقي ناصر الوائلي
-النائب داود العيدان
-النائب مها الجنابي
-النائب وطبان جليل منصور
-النائب محمود العبيدي
-النائب عائشة المساري
-النائب عدنان الجحيشي
-النائب سميعة الغلاب
-النائب خدر علي صادق
-النائب محما خليل
-النائب سروه محمد رشيد.
وضمت لجنة العلاقات الخارجية، كل من:
-النائب ابتسام البديري
-النائب ياسر المالكي
-النائب عامر حسين الفايز
-النائب ديلان غفور صالح
-النائب اريان عزيز احمد
-النائب مثنى امين
-النائب ايفان فائق يعقوب
-النائب غاندي عبدالكريم.
في السياق، تكونت لجنة النزاهة، من الأسماء التالية:
-النائب طارق الخيكان
-النائب حيدر الحداد
-النائب ياسر الفهداوي
-النائب مهدي غضبان
-النائب عالية نصيف
-النائب حنان الفتلاوي
-النائب احمد طه ياسين
-النائب علي تركي المنصوري
-النائب هادي السلامي
-النائب عبدالامير نجم المياحي
-النائب حميد عباس الشبلاوي
-النائب سالم مطر العيساوي
-النائب رعد الدهلكي
-النائب فهد مشعان تركي
-النائب جميل عبد سباك
-النائب ناهده الدايني
-النائب محمد فاضل
-النائب ثابت عباس
-النائب فيان دخيل سعيد
-النائب خالد سليم امين
-النائب سروه عبدالواحد قادر
-النائب هريم كمال
-النائب عبدالرحيم الشمري
-النائب غريب عسكر
فيما ضمت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، كل من:
-النائب علي المنصوري
-النائب عمار العميري
-النائب حسين الكناني
-النائب محمد جبر الكعبي
-النائب باسم الغريباوي
-النائب رسول الحلفي
-النائب انتصار الموسوي
-النائب بهاء النوري
-النائب ضرغام المالكي
-النائب مهند الخزرجي
-النائب علاء صباح الحيدري
-النائب فالح حسن الخزعلي
-النائب علي شداد الجوراني
-النائب عدنان عاشور الجابري
-النائب علي عبدالستار المشكور
-النائب هيبت الحلبوسي
-النائب عادل المحلاوي
-النائب محمد فرمان الجبوري
-النائب مهيمن الحمداني
-النائب يحيى العيثاوي
-النائب بشرى رجب القيسي
-النائب نهرو محمود عبدالقادر
-النائب صباح صبحي حيدر
-النائب اسو فريدون علي امين
واحتوت لجنة الكهرباء والطاقة، على كل من:
-النائب فراس الفرطوسي
-النائب غسان السعيدي
-النائب سهيلة العجرش
-النائب احمد الدراجي
-النائب انتصار الغريباوي
-النائب داخل راضي
-النائب سهيله السلطاني
-النائب نفوذ حسين الموسوي
-النائب خالد الدراجي
-النائب احمد رشيد السلماني
-النائب منصور مرعيد الجبوري
-النائب كافين سعيد محمد.
أما اعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، فهم:
-النائب عبير الهلالي
-النائب عبدالمحسن النفاخ
-النائب مروه الكناني
-النائب علي يوسف الموسوي
-النائب سردي المحياوي
-النائب عدنان فيحان
-النائب ياسر الحسيني
-النائب كاظم موسى الفياض
-النائب نورس محمود الجبوري
-النائب مظر الكروي
-النائب طه المجمعي
-النائب محمد عبد ربه
-النائب سيبان عزيز حدو
-النائب بريار رشيد شريف
-النائب موفق حسين قادر.