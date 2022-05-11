انت الان تتابع خبر بالأسماء.. البرلمان يستكمل التصويت على اعضاء اللجان الدائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب استكمل التصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة".

وأشار البيان، إلى أن "اللجان المصوت عليها هي:

- اللجنة المالية

- اللجنة القانونية



- لجنة الامن والدفاع- لجنة الخدمات والاعمار- لجنة العلاقات الخارجية- لجنة النزاهة- لجنة النفط والغاز- لجنة الكهرباء والطاقة- لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة- لجنة الاستثمار- لجنة التخطيط الاستيراتيجي- لجنة الصحة والبيئة- لجنة الاقاليم والمحافظات- لجنة النقل والاتصالات- لجنة التربية- لجنة التعليم العالي- لجنة الزراعة- لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني- لجنة حقوق الانسان- لجنة الثقافة والسياحة والاثار- لجنة الشباب والرياضة- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء- لجنة الهجرة والمهجرين- لجنة الاوقاف والعشائر- لجنة المرأة والاسرة والطفولة".

وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان، قد أشارت في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اعضاء اللجنة المالية، هم :

-النائب عطوان العطواني

-النائب فيصل النائلي

-النائب ثامر ذيبان

-النائب مصطفى خليل

-النائب مثنى السامرائي

-النائب مصطفى جبار سند

-النائب نرمين معروف غفور

-النائب جمال كوجر احمد".

بالمقابل، تم استكمال التصويت على اعضاء اللجنة القانونية النيابية، وهم:

-النائب عارف الحمامي

-النائب احمد الاسدي

-النائب سالم العنبكي

-النائب محمد جاسم الخفاجي

-النائب مصطفى احمد عرسان

-النائب ايمان عبدالرزاق محمد

-النائب اوميد محمد احمد

-النائب دار حمه احمد

-النائب طلال الزوبعي.

فيما تكونت لجنة الامن والدفاع، من:

-النائب صفاء عبدالنبي جبر

-النائب حسين الغانمي

-النائب محمد التميمي

-النائب حسين الكطراني

-النائب جواد البولاني

-النائب محمد رسول الرميحي

-النائب مهدي تقي امرلي

-النائب احمد رحيم الموسوي

-النائب حسين العامري

-النائب علي حسن الساعدي

-النائب ياسر سكندر وتوت

-النائب فلاح حسن حسين

-النائب زياد طارق الجنابي

-النائب نايف الشمري

-النائب كريم يوسف ابو سودة

-النائب لطيف مصطفى الورشان

-النائب محمد مهند

-النائب خالد العبيدي

-النائب صكبان يوسف

-النائب ميروان ابراهيم

-النائب كريم شكور محمد

-النائب عمر صالح

-النائب وعد القدو

-النائب نايف خلف

-النائب بيدء خضر السلمان.

أما لجنة الخدمات والاعمار، فقد ضمت كل من:

-النائب برهان المعموري

-النائب رسل حميد

-النائب علي حسين علوان الساعدي

-النائب فؤاد الكناني

-النائب شيماء العبيدي

-النائب علي فضاله

-النائب علاء سكر

-النائب باقر كاظم الساعدي

-النائب ثائر عبدالجليل السعيدي

-النائب همام علي مهدي

-النائب مديحة حسن الموسوي

-النائب حيدر علي شيخان

-النائب تقي ناصر الوائلي

-النائب داود العيدان

-النائب مها الجنابي

-النائب وطبان جليل منصور

-النائب محمود العبيدي

-النائب عائشة المساري

-النائب عدنان الجحيشي

-النائب سميعة الغلاب

-النائب خدر علي صادق

-النائب محما خليل

-النائب سروه محمد رشيد.

وضمت لجنة العلاقات الخارجية، كل من:

-النائب ابتسام البديري

-النائب ياسر المالكي

-النائب عامر حسين الفايز

-النائب ديلان غفور صالح

-النائب اريان عزيز احمد

-النائب مثنى امين

-النائب ايفان فائق يعقوب

-النائب غاندي عبدالكريم.

في السياق، تكونت لجنة النزاهة، من الأسماء التالية:

-النائب طارق الخيكان

-النائب حيدر الحداد

-النائب ياسر الفهداوي

-النائب مهدي غضبان

-النائب عالية نصيف

-النائب حنان الفتلاوي

-النائب احمد طه ياسين

-النائب علي تركي المنصوري

-النائب هادي السلامي

-النائب عبدالامير نجم المياحي

-النائب حميد عباس الشبلاوي

-النائب سالم مطر العيساوي

-النائب رعد الدهلكي

-النائب فهد مشعان تركي

-النائب جميل عبد سباك

-النائب ناهده الدايني

-النائب محمد فاضل

-النائب ثابت عباس

-النائب فيان دخيل سعيد

-النائب خالد سليم امين

-النائب سروه عبدالواحد قادر

-النائب هريم كمال

-النائب عبدالرحيم الشمري

-النائب غريب عسكر

فيما ضمت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، كل من:

-النائب علي المنصوري

-النائب عمار العميري

-النائب حسين الكناني

-النائب محمد جبر الكعبي

-النائب باسم الغريباوي

-النائب رسول الحلفي

-النائب انتصار الموسوي

-النائب بهاء النوري

-النائب ضرغام المالكي

-النائب مهند الخزرجي

-النائب علاء صباح الحيدري

-النائب فالح حسن الخزعلي

-النائب علي شداد الجوراني

-النائب عدنان عاشور الجابري

-النائب علي عبدالستار المشكور

-النائب هيبت الحلبوسي

-النائب عادل المحلاوي

-النائب محمد فرمان الجبوري

-النائب مهيمن الحمداني

-النائب يحيى العيثاوي

-النائب بشرى رجب القيسي

-النائب نهرو محمود عبدالقادر

-النائب صباح صبحي حيدر

-النائب اسو فريدون علي امين

واحتوت لجنة الكهرباء والطاقة، على كل من:

-النائب فراس الفرطوسي

-النائب غسان السعيدي

-النائب سهيلة العجرش

-النائب احمد الدراجي

-النائب انتصار الغريباوي

-النائب داخل راضي

-النائب سهيله السلطاني

-النائب نفوذ حسين الموسوي

-النائب خالد الدراجي

-النائب احمد رشيد السلماني

-النائب منصور مرعيد الجبوري

-النائب كافين سعيد محمد.

أما اعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، فهم:

-النائب عبير الهلالي

-النائب عبدالمحسن النفاخ

-النائب مروه الكناني

-النائب علي يوسف الموسوي

-النائب سردي المحياوي

-النائب عدنان فيحان

-النائب ياسر الحسيني

-النائب كاظم موسى الفياض

-النائب نورس محمود الجبوري

-النائب مظر الكروي

-النائب طه المجمعي

-النائب محمد عبد ربه

-النائب سيبان عزيز حدو

-النائب بريار رشيد شريف

-النائب موفق حسين قادر.

