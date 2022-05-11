مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب العراقي رفع جلسته الاعتيادية الى اشعار اخر".

وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما صوت المجلس على اعضاء اللجان النيابية الدائمة.

