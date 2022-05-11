انت الان تتابع خبر البرلمان يستكمل التصويت على اعضاء اللجان الدائمة والان مع التفاصيل
وأشار البيان، إلى أن "اللجان المصوت عليها هي:
- اللجنة المالية
- اللجنة القانونية
- لجنة الخدمات والاعمار
- لجنة العلاقات الخارجية
- لجنة النزاهة
- لجنة النفط والغاز
- لجنة الكهرباء والطاقة
- لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة
- لجنة الاستثمار
- لجنة التخطيط الاستيراتيجي
- لجنة الصحة والبيئة
- لجنة الاقاليم والمحافظات
- لجنة النقل والاتصالات
- لجنة التربية
- لجنة التعليم العالي
- لجنة الزراعة
- لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني
- لجنة حقوق الانسان
- لجنة الثقافة والسياحة والاثار
- لجنة الشباب والرياضة
- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء
- لجنة الهجرة والمهجرين
- لجنة الاوقاف والعشائر
- لجنة المرأة والاسرة والطفولة".
وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان، قد أشارت في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اعضاء اللجنة المالية، هم :
-النائب عطوان العطواني
-النائب فيصل النائلي
-النائب ثامر ذيبان
-النائب مصطفى خليل
-النائب مثنى السامرائي
-النائب مصطفى جبار سند
-النائب نرمين معروف غفور
-النائب جمال كوجر احمد".
بالمقابل، تم استكمال التصويت على اعضاء اللجنة القانونية النيابية، وهم:
-النائب عارف الحمامي
-النائب احمد الاسدي
-النائب سالم العنبكي
-النائب محمد جاسم الخفاجي
-النائب مصطفى احمد عرسان
-النائب ايمان عبدالرزاق محمد
-النائب اوميد محمد احمد
-النائب دار حمه احمد
-النائب طلال الزوبعي.
فيما تكونت لجنة الامن والدفاع، من:
-النائب صفاء عبدالنبي جبر
-النائب حسين الغانمي
-النائب محمد التميمي
-النائب حسين الكطراني
-النائب جواد البولاني
-النائب محمد رسول الرميحي
-النائب مهدي تقي امرلي
-النائب احمد رحيم الموسوي
-النائب حسين العامري
-النائب علي حسن الساعدي
-النائب ياسر سكندر وتوت
-النائب فلاح حسن حسين
-النائب زياد طارق الجنابي
-النائب نايف الشمري
-النائب كريم يوسف ابو سودة
-النائب لطيف مصطفى الورشان
-النائب محمد مهند
-النائب خالد العبيدي
-النائب صكبان يوسف
-النائب ميروان ابراهيم
-النائب كريم شكور محمد
-النائب عمر صالح
-النائب وعد القدو
-النائب نايف خلف
-النائب بيدء خضر السلمان.