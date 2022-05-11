انت الان تتابع خبر البرلمان يستكمل التصويت على اعضاء اللجان الدائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب استكمل التصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة".

وأشار البيان، إلى أن "اللجان المصوت عليها هي:

- اللجنة المالية

- اللجنة القانونية



- لجنة الامن والدفاع- لجنة الخدمات والاعمار- لجنة العلاقات الخارجية- لجنة النزاهة- لجنة النفط والغاز- لجنة الكهرباء والطاقة- لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة- لجنة الاستثمار- لجنة التخطيط الاستيراتيجي- لجنة الصحة والبيئة- لجنة الاقاليم والمحافظات- لجنة النقل والاتصالات- لجنة التربية- لجنة التعليم العالي- لجنة الزراعة- لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني- لجنة حقوق الانسان- لجنة الثقافة والسياحة والاثار- لجنة الشباب والرياضة- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء- لجنة الهجرة والمهجرين- لجنة الاوقاف والعشائر- لجنة المرأة والاسرة والطفولة".

وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان، قد أشارت في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اعضاء اللجنة المالية، هم :

-النائب عطوان العطواني

-النائب فيصل النائلي

-النائب ثامر ذيبان

-النائب مصطفى خليل

-النائب مثنى السامرائي

-النائب مصطفى جبار سند

-النائب نرمين معروف غفور

-النائب جمال كوجر احمد".

بالمقابل، تم استكمال التصويت على اعضاء اللجنة القانونية النيابية، وهم:

-النائب عارف الحمامي

-النائب احمد الاسدي

-النائب سالم العنبكي

-النائب محمد جاسم الخفاجي

-النائب مصطفى احمد عرسان

-النائب ايمان عبدالرزاق محمد

-النائب اوميد محمد احمد

-النائب دار حمه احمد

-النائب طلال الزوبعي.

فيما تكونت لجنة الامن والدفاع، من:

-النائب صفاء عبدالنبي جبر

-النائب حسين الغانمي

-النائب محمد التميمي

-النائب حسين الكطراني

-النائب جواد البولاني

-النائب محمد رسول الرميحي

-النائب مهدي تقي امرلي

-النائب احمد رحيم الموسوي

-النائب حسين العامري

-النائب علي حسن الساعدي

-النائب ياسر سكندر وتوت

-النائب فلاح حسن حسين

-النائب زياد طارق الجنابي

-النائب نايف الشمري

-النائب كريم يوسف ابو سودة

-النائب لطيف مصطفى الورشان

-النائب محمد مهند

-النائب خالد العبيدي

-النائب صكبان يوسف

-النائب ميروان ابراهيم

-النائب كريم شكور محمد

-النائب عمر صالح

-النائب وعد القدو

-النائب نايف خلف

-النائب بيدء خضر السلمان.