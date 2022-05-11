اول تعليق رسمي عراقي على القصف الايراني في اربيل

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حكومةُ العراق تدين القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق".

واضافت: "إذ نجدد التأكيد على المضمون الدستوريّ، أنّ لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نُشدِّدُ على أهمّيَّة الإرتكان للحوار وإستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن وأستقرار المنطقة".

