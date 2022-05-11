مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع 'إسرائيل'

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته السابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

