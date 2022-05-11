انت الان تتابع خبر مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع 'إسرائيل' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أنهى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع "إسرائيل".
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته السابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته السابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.