اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع 'إسرائيل'

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع 'إسرائيل' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أنهى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع "إسرائيل".
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته السابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا