انت الان تتابع خبر البرلمان يُباشر بالقراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع 'إسرائيل' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - باشر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالقراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع "إسرائيل".
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب باشر بالقراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته السابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته السابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.