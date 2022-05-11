البرلمان يُباشر بالقراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع 'إسرائيل'

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب باشر بالقراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته السابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

