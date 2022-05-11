بعد الموافقة عليها.. النائب ليث الدليمي يوضح تفاصيل الاستقالة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

كشفت النائب ليث الدليمي، اليوم الاربعاء، تفاصيل الاستقالة التي وافق عليها قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



وقال الدليمي في مقطع مصور نشره على صفحته الرسمية في "الفيس بوك" ان "ورقة الاستقالة كتبت في الدورة السابقة تحت ضغوط سنوضحها لاحقا وأبلغت في كتاب رسمي نواب رئيس مجلس النواب "حاكم الزاملي" و"شاخەوان عبدالله في ذلك"، داعيا "مجلس النواب والقوى السياسية ومجلس القضاء الاعلى بأن يكون لهم موقف وكلمة ازاء ما حصل".

ويوم أمس، أظهرت وثيقة رسمية موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على استقالة النائب ليث الدليمي، رغم تراجع الاخير.

وبحسب وثيقة، تحصلت عليها الخليج 365، فأن الحلبوسي وقع بالموافقة على طلب تقدم به الدليمي في وقت سابق، وتظهر توقيع الحلبوسي بتاريخ السابع من الشهر الجاري.

وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزام النائب ليث مصطفى الدليمي بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ولمخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي تقرر فصله من صفوف الحزب"، بحسب وثيقة صادرة عن الحلبوسي اطلعت عليها الخليج 365 في حينها.