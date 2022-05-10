البنتاغون يعلن تسليم أوكرانيا 'مروحيات روسية'

وقال المسؤول في إفادة صحفية: "11 مروحية مي-17 ستغادر اليوم" إلى أوكرانيا، بعد أن شملت الدفعة الأولى خمس طائرات من هذا الطراز.

ومن اللافت أن هذا المروحيات اشترتها الولايات المتحدة سابقا من روسيا لتسليح الجيش الأفغاني، حيث تعرف بقدرتها على العمل في الظروف الجوية الصعبة وفوق المرتفعات الجبلية التي تكثر في أفغانستان.



ووصفت موسكو إعادة توريد هذه المروحيات لأوكرانيا، بأنه انتهاك لاتفاقية شرائها.

يذكر أن مروحية مي-17، تعد تطويرا لمروحية مي-8، واستحدثت خصيصا للحرب في ظروف أفغانستان.