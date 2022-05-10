كورونا يهاجم أمين عام حلف 'الناتو'

ونقلت الوكالة عن سيسيل كروس لارسن، المتحدث باسم ستولتنبرغ قوله إنه تم تشخيص إصابة الأمين العام لـ"الناتو" بكوفيد-19، مشيرا إلى أن الأخير مطعم بشكل كامل ضد الفيروس، ولديه أعراض خفيفة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم "الناتو" أوانا لونجيسكو على "تويتر" إن ستولتنبرغ مصاب بفيروس كورونا ولديه أعراض خفيفة، مؤكدة أنه يتبع الإرشادات وسيعمل من المنزل في الأيام المقبلة.