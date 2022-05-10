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كورونا يهاجم أمين عام حلف 'الناتو'

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة الأنباء النرويجية NTB، بأن الفحوصات أثبتت إصابة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ بفيروس كورونا.
ونقلت الوكالة عن سيسيل كروس لارسن، المتحدث باسم ستولتنبرغ قوله إنه تم تشخيص إصابة الأمين العام لـ"الناتو" بكوفيد-19، مشيرا إلى أن الأخير مطعم بشكل كامل ضد الفيروس، ولديه أعراض خفيفة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم "الناتو" أوانا لونجيسكو على "تويتر" إن ستولتنبرغ مصاب بفيروس كورونا ولديه أعراض خفيفة، مؤكدة أنه يتبع الإرشادات وسيعمل من المنزل في الأيام المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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