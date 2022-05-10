الأمم المتحدة تصوت لضم التشيك لمجلس حقوق الانسان بدلا من روسيا

وذكرت وكالة "تاس" ان "جمهورية التشيك كانت هي المرشح الوحيد لهذا المقعد من مجموعة دول أوروبا الشرقية بعد أن تبنت الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع نيسان الماضي، قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.واضافت ان "الحصول على المقعد تطلب أغلبية 97 صوتا لاتخاذ قرار بشأن إدراج دولة جديدة، مع إجراء عملية التصويت بشكل سري، ونتيجة لها حصلت التشيك على 157 صوتا، وستمتد عضويتها حتى نهاية كانون الثاني عام 2023".

ومجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تأسست في عام 2006 لتحل محل لجنة حقوق الإنسان، وتضم 47 بلدا، يتم انتخاب كل منها من قبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات بأغلبية الأصوات وبالاقتراع السري المباشر.

