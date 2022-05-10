قضية أثارتها السومرية.. اجتماع 'رفيع' حول أراضي البكرية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "عقد اجتماعاً مع وزير الزراعة محمد كريم، وأمين بغداد علاء معن، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، حول قضية أراضي منطقة البكرية".

وبحث الاجتماع، وفق البيان، "التحقيق في كيفية الاستيلاء على أراضي المواطنين المزارعين في البكرية وتغيير جنس الأرض بطريقة غير قانونية وعدم استحصال الموافقات الأصولية، بالإضافة إلى إيقاف الإجراءات التعسفية بحق أهالي المنطقة ومحاسبة المقصرين".



كما بحث الاجتماع، "تخصيص أراضٍ للمستفيدين قانوناً لا تتقاطع مع أراضي المواطنين وأملاكهم ودورهم ومزارعهم".

ويوم أمس، نشرت الخليج 365، لقطات مصورة، تظهر عودة آليات التجريف، مع محاولات تغيير جنس الاراضي الزراعية بعد توقفها لأشهر؛ وذلك في منطقة البكرية.

وتعد منطقة البكرية، من المناطق المحاذية لمطار العاصمة بغداد الدولي.