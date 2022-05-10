انت الان تتابع خبر 'البريميرليج' المستفيد الاكبر من نظام دوري أبطال أوروبا الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واتفقت الأندية والبطولات المحلية الأوروبية واليويفا أخيرًا على الشكل الجديد للبطولة، والتي من المقرر أن تبدأ في موسم 2024-2025.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه "تم تأكيد الانتقال من المرحلة الأولية القائمة على ثماني مجموعات في دور المجموعات إلى 36 فريقًا في دوري فردي".



واضافت انه تم التخلص من خطط استخدام "المعامل التاريخي" لمدة خمس سنوات بعد رد فعل عنيف واسع النطاق، فإن المركزين الأخيرين في المسابقة الجديدة سيعتمدان على أداء الأندية".

واوضحت الصحيفة انه "بموجب الاتفاق، ستحصل الدولتان الأفضل أداء وفقا لمجموع النقاط التي تحصدها أندية كل دولة مشاركة في بطولات أوروبا المختلفة على المركزين الإضافيين".

بمعنى أنه في حالة بدء الشكل الجديد للمسابقة هذا الموسم، سيستفيد الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الهولندي من ذلك، بمشاركة ناديي توتنهام هوتسبير وإيندهوفن في النسخة المقبلة.



وفي أربعة من المواسم الخمسة الماضية، كان ترتيب إنجلترا في أفضل اثنين؛ مما جعلهم يحتلون مكانًا إضافيًا، لكن كان الاستثناء في موسم 2019-2020 ، عندما احتلت إسبانيا وألمانيا أول مركزين.

وستمنح اللجنة التنفيذية لليويفا الضوء الأخضر النهائي لتنفيذ الشكل الجديد من البطولة في العاصمة النمساوية فيينا، في وقت لاحق اليوم. ومن المفهوم أن هناك قبولًا واسع النطاق للخطط الجديدة.

واتفقت جميع الأطراف على أنه ستكون هناك ثماني مباريات في مرحلة التصفيات الأولية من دوري أبطال أوروبا، بدلا من المباريات العشر المخطط لها في الأصل، لكن المباريات الأوروبية ستوزع على 10 مواعيد للمباريات في منتصف الأسبوع.

وسيكون لكل من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر أسبوع لكل منهما، يمكن فيه لعب المباريات خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ويتأهل أول ثمانية أندية تلقائيا إلى دور الستة عشر، فيما تخوض الأندية التي تحل بين المركزين 9 و24 ملحقا، مع أفضلية خوض مباراة الإياب على أرض الأندية بين المركزين 17 و24. ويتم إقصاء الأندية من المركز 25 وصولا إلى الأخير، دون انتقالهم إلى الدوري الأوروبي.