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المرور توضح بشأن فتح شارع 'باب الدروازة'

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول فتح شارع "باب الدروازة" في منطقة الكاظمية، شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده أن مديرية المرور تفتح شارع باب الدروازة في مدينة الكاظمية المقدسة"، موضحة أن "المديرية ليس من صلاحياتها فتح او غلق شارع ".

وأشارت إلى أن "المسؤول عن فتح وغلق الشوارع هي قيادة عمليات بغداد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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