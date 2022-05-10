المرور توضح بشأن فتح شارع 'باب الدروازة'

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول فتح شارع "باب الدروازة" في منطقة الكاظمية، شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده أن مديرية المرور تفتح شارع باب الدروازة في مدينة الكاظمية المقدسة"، موضحة أن "المديرية ليس من صلاحياتها فتح او غلق شارع ".



وأشارت إلى أن "المسؤول عن فتح وغلق الشوارع هي قيادة عمليات بغداد".