برئاسة الحلبوسي.. اجتماع برلماني حول 'الدعم الطارئ'

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماعاً للجنة المالية حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وكان مجلس النواب قد أنهى في 28 آذار 2022 قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.



ومن المقرر أن يعقد البرلمان، يوم غد وبعده، جلستين، يتضمن جدول أعمالهما: "القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية".