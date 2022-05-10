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محافظة عراقية تخصص مركزاً لمرضى الحمى النزفية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، تحديد مركز الأمل الذي كان مخصصاً لحالات مرضى فيروس لاستقبال حالات الحمى النزفية في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مدير عام الدائرة احمد الأسدي يرافقه مدراء اقسام التفتيش والتخطيط تفقدوا سير عمل والخدمات المقدمة في مجمع الأمل للأمراض الانتقالية".

واوضح الأسدي، وفق البيان، أن زيارته الى المستشفى "تأتي للاطمئنان على حالة المريضة المصابة بالحمى النزفية ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لها ومدى استعداد المستشفى لاستقبال اي حالات مرضية اخرى".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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