الاتحادية تطيح بمتهمين بإثارة الرعب في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 6 متهمين بإثارة الرعب لدى المواطنين برمي قنبلة صوتية في بغداد .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة ورمي رمانة صوتية في منطقة الاستكشافات النفطية شرقي بغداد ، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من سرية مغاوير اللواء ، تم خلالها القبض على ستة متهمين طرفي المشاجرة وبحوزتهم رمانة صوتية أُخرى".



واضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم ".