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الاتحادية تطيح بمتهمين بإثارة الرعب في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 6 متهمين بإثارة الرعب لدى المواطنين برمي قنبلة صوتية في بغداد .
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة ورمي رمانة صوتية في منطقة الاستكشافات النفطية شرقي بغداد ، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من سرية مغاوير اللواء ، تم خلالها القبض على ستة متهمين طرفي المشاجرة وبحوزتهم رمانة صوتية أُخرى".

واضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم ".

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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