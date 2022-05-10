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انت الان تتابع خبر الاتحادية تطيح بمتهمين بإثارة الرعب في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 6 متهمين بإثارة الرعب لدى المواطنين برمي قنبلة صوتية في بغداد .
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة ورمي رمانة صوتية في منطقة الاستكشافات النفطية شرقي بغداد ، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من سرية مغاوير اللواء ، تم خلالها القبض على ستة متهمين طرفي المشاجرة وبحوزتهم رمانة صوتية أُخرى".
واضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم ".
واضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم ".