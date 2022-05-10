انت الان تتابع خبر الصحة تنشر أول موقف وبائي لـ'الحمى النزفية' في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي للحمى النزفية في العراق.
وبحسب ما ذكرته الوزارة في الموقف فإن "محافظة ذي قار سجلت 29 إصابة و6 وفيات، والمثنى 5 إصابات و4 وفيات".
وأضافت أن "بابل سجلت 4 إصابات ووفاة واحدة، كما سجلت محافظات كربلاء وواسط والديوانية وميسان 3 إصابات لكل منها".
وتابعت أن "بغداد الرصافة ونينوى والبصرة والنجف سجلت إصابة واحدة لكل منها"، موضحة أن "كركوك سجلت إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة".
وأضافت أن "بابل سجلت 4 إصابات ووفاة واحدة، كما سجلت محافظات كربلاء وواسط والديوانية وميسان 3 إصابات لكل منها".
وتابعت أن "بغداد الرصافة ونينوى والبصرة والنجف سجلت إصابة واحدة لكل منها"، موضحة أن "كركوك سجلت إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة".