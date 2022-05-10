انت الان تتابع خبر جدل بين رجل سعودي وإيلون ماسك: لا أمانع الذهاب للجحيم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علّق اللاعب السابق في فريق الاتفاق السعودي، محمد المسحل على تغريدة الملياردير إيلون ماسك المثيرة للجدل الذي قال فيها: "إذا مت في ظروف غامضة فإنه من الجيد معرفتكم جميعا".
وأضاف: "إذا فعلت، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل خفقان قلبك الأخير. بوركت".
أمّا اللافت فهو ردّ ماسك على هذه التغريدة بالقول: " "شكرا لك، لكن لا مانع لدي من الذهاب للجحيم، إذا كانت هذه وجهتي فعلا، لأن الأغلبية الساحقة من البشر ستكون هناك".
وتوقف السجال من جانب ماسك عند هذا الرد، بينما واصل المسحل التفاعل مع العديد من المغردين.
Anyhow, you are/were a unique figure in this world.
I’m only wondering one thing:
As a genius, haven’t you find out that there is a great creator of this world yet?
If you did, make sure you confess this before your last heart beat.
Bless u — محمد المسحل Mohammed (@Almisehal)
You won’t die before your day Elon.— محمد المسحل Mohammed (@Almisehal) May 9, 2022
Anyhow, you are/were a unique figure in this world.
I’m only wondering one thing:
As a genius, haven’t you find out that there is a great creator of this world yet?
If you did, make sure you confess this before your last heart beat.
Bless u
وتجدر الإشارة إلى أن تغريدة ماسك الأساسية جاءت بعد تلقيه تهديدًا من مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ديمتري روغوزين بسبب مساعدته لأوكرانيا ومحاولاته لتزويدها بخدمة الإنترنت عقب الغزو الروسي لها.
وأضاف روغوزين: "لذلك فإن إيلون ماسك منخرط في إمداد القوات الفاشية في أوكرانيا بوسائل اتصال عسكرية، وسيحاسب كشخص بالغ، مهما لعب دور الأحمق".