طريقة عمل الرز البخاري بالدجاج

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بغداد - ياسين صفوان - مكونات الرز البخاري بالدجاج- دجاجة كاملة مقطّعة إلى قطع. 2.5- كوب من الرز البسمتي. كوب من الزيت النباتي.- حبتين من الجزر المقطع إلى شرائح. ملعقتان كبيرتان من الزبيب الأسود.- بصلة مقطعة إلى شرائح.- حبتان من الطماطم المفروم.- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم. 3- حبات من الفلفل الأخضر.- ملح - حسب الرغبة.- 4 أكواب من الماء.

طريقة التحضير

تحضير الجزر

ضعي الزيت وقلبي الزبيب والجزر فيه إلى أن يتغيّر لونه، ثم أخرجيه من الزيت وضعيه جانباً.

تحضير الدجاج

قلبي شرائح البصل بالزيت، ثم أضيفي إليه قطع الدجاج إلى أن تصبح ذهبيّة اللون، ثم ضعيها في الفرن.

طهي الرز

ضعي الطماطم والصلصة في الزيت، واتركيه على النار مدة عشر دقائق، ثم أضيفي الرز، والماء، وحبة من الفلفل، واتركيه إلى أن ينضج.



تقديم الرز البخاري بالدجاجضعي الرز في طبق التقديم، وضعي الدجاج عليه، وزينيه بالفلفل والجزر والزبيب والبقدونس المفروم.