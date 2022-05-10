أمطار وعودة جديدة للغبار.. تعرف على طقس العراق للأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد، كما ستتسبب الرياح بتصاعد الغبار في بعض الأماكن".وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد، مع فرصة لتصاعد الغبار".

وبين أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة خفيفة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".

وأوضح بيان هيئة الأنواء، أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الأربعاء وحالة الطقس للأيام المقبلة: