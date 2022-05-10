43 قتيلا بأعمال شغب بسجن في الإكوادور

وقالت السلطات إن المواجهة اندلعت داخل سجن "بيلافيستا" في "سانتو دومينغو دا لوس كولورادوس"، الواقعة وسط الإكوادور.

وقال وزير الداخلية، باتريسيو كاريلو، إن المواجهات بين أفراد العصابتين اندلعت في وقت مبكر من صباح الاثنين ما تسبب في إطلاق "بروتوكولات الأمن" لاحتواء "الاضطرابات" في السجن.



وأضاف أن حوالى 40 سجينا استغلوا الفوضى محاولين الفرار، لكن الشرطة ألقت القبض عليهم.