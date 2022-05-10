عقوبات أمريكية على 5 أشخاص بتهمة تمويل 'داعش'

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هؤلاء الأشخاص كان لهم دور محوري في مساعدة المتطرفين على السفر إلى سوريا والمناطق الأخرى التي ينشط فيها تنظيم "داعش".

واتهمت دوي داليا سوسانتي وشركاؤها بتسهيل تحويل الأموال من إندونيسيا وتركيا وسوريا.



وأشارت وزارة الخزانة إلى أن سوسانتي استخدمت الأموال للمساعدة في "تهريب أطفال مراهقين من المخيمات إلى الصحراء، حيث استقبلهم مقاتلون أجانب، على الأرجح للعمل كمجندين لتنظيم "داعش".

يأتي هذا الإعلان قبل يومين فقط من اجتماع وزراء خارجية التحالف العالمي المناهض لتنظيم "داعش" الذي ينعقد في المغرب يوم الأربعاء.