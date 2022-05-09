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بعد تسببها بضجة كبيرة.. وثائق تكشف تفاصيل تخص الشهادة الجامعية لوزير النقل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

تنشر الخليج 365، وثائق تكشف تفاصيل جديدة تخص الحديث عن شهادة وزير النقل ناصر حسين بندر.

وتتضمن الوثائق، كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل وتأكيده على ان معادلة الشهادات ليس من اختصاص منشأة الطيران المدني، كما تتضمن توصيات حول معادلة الشهادات للطيارين ومهندسي الطيران.

 

وكانت النائبة عالية نصيف طالبت، امس الاحد، بإقالة وزير النقل بعد ثبوت تورطه بمخالفات كثيرة من بينها إخفاؤه عدم حصوله على الشهادة الجامعية ليتمكن من تولي منصب وزير.

 

 

وادناه: محضر لجنة الامر الوزاري بالعدد 6894 في 23-1-2013 برئاسة ناصر بندر ويوضح تحفظ عدد من الأعضاء حول معادلة شهادة الطيارين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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