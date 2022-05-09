انت الان تتابع خبر القبض على 4 متهمين بالقتل في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على اربعة متهمين بالقتل وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

وأوضح البيان، أن "سيطرات الشعب والجزيرة والتحرير والدورة، ألقت القبض على متهم بالقتل في كل منها حيث تم التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين وتم اصطحابهم الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة ايضا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

