من شقيقة رونالدو إلى 'خليفة' ياسمين صبري.. نساء في فلك أبو هشيمة (فيديو وصور)

بغداد - ياسين صفوان - وبعد ساعات من انفصال الثنائي الذي حظي بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العامين الماضيين، بدأت الشائعات تدور حول زواج جديد يلوح بالأفق وخصوصا بعد أن نشرت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خير الله على فيسبوك منشورا تعلن الخطوبة الجديدة لأبو هشيمة على النجمة مي عز الدين، حيث اعتبر رواد المواقع الإكترونية أن هذا الخبر مؤكد طالما قد خرج من اسم متعمق في ثنايا المطبخ الفني المصري، لتكشف خير الله بعد ساعات أن حسابها كان قد تعرض للتهكير وتنفي هذه الأخبار.وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ولادة تريند جديد بعد انفصال الثنائي وهو ما يسمى بـ "تريند التايجر" و"#أبو_هشيمة "، في إشارة منهم إلى الفستان التايجر المشترك بين طليقاته، ياسمين صبري والفنانة هيفاء وهبي، على اعتبار أنه "السر" في ارتباطهما بـ أبو هشيمة.

وأعاد الجمهور نشر صور لإطلالات التايجر المختلفة لعدد من نجوم الفن، ويجدر الإشارة إلى أن معظمها قديمة وليست وليدة اللحظة، مما أشعل ذلك التريند، الذي يتصاعد حتى هذه اللحظة.

وكان من ضمن تلك المنشورات التي ظهرت منشور قديم للفنانة سمية الخشاب، في إطلالة قديمة لها، وظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها مستحدثة، وتوجه الكثير إلى نقد الفنانة سمية الخشاب.