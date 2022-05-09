إصابة حاكمة نيويورك بفيروس كورونا

وأشارت هوتشول في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنها كانت قد تلقّت التطعيم والجرعة التنشيطية ضد الفيروس، مؤكدة أنها لا تشعر بأعراض.

وبسبب نتيجة الاختبار الإيجابية فإنها ستعزل نفسها وتعمل عن بعد هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.



ودعت هوتشول سكان نيويورك إلى تلقي التطعيم والجرعات المعززة وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة، وعزل أنفسهم في المنازل في حالة شعورهم بأنهم ليسوا في حالة جيدة.