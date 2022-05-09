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إصابة حاكمة نيويورك بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إصابتها بفيروس كورونا.
وأشارت هوتشول في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنها كانت قد تلقّت التطعيم والجرعة التنشيطية ضد الفيروس، مؤكدة أنها لا تشعر بأعراض.

وبسبب نتيجة الاختبار الإيجابية فإنها ستعزل نفسها وتعمل عن بعد هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.


ودعت هوتشول سكان نيويورك إلى تلقي التطعيم والجرعات المعززة وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة، وعزل أنفسهم في المنازل في حالة شعورهم بأنهم ليسوا في حالة جيدة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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