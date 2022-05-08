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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-08 | 10:50

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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الخليج 365 - رياضة

واصل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام مطاردة المصري محمد صلاح هداف على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتمكن سون من هز الشباك خلال مباراة فريقه مع مضيفه ليفربول أمس السبت ضمن الجولة الـ36 من "البريميرليغ"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعجز صلاح عن فك شيفرة شباك توتنهام في مباراة الأمس، فيما تكفل زميله الكولومبي لويس دياز في تسجيل هدف "الريدز".


ورفع سون رصيده إلى 20 هدفا في المركز الثاني مقلصا الفارق إلى هدفين مع متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "الفرعون" صلاح صاحب الـ22 هدفا.

ويأتي البرتغالي نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث بالقائمة برصيد 18 هدفا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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